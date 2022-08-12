МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Большая часть предложенных Европой мер экономии электроэнергии касается только сектора коммерческих и общественных услуг, их полная реализация позволит снизить потребление лишь на единицы процентов. Об этом рассказал РИА Новости замруководителя отдела специальных проектов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев. СМИ: цены на электроэнергию в Европе рекордно выросли из-за жары

"Большая часть мер по сокращению потребления электроэнергии, которые озвучены в ЕС, направлена на сектор коммерческих и общественных услуг (без учета транспорта), то есть на достаточно ограниченный круг потребителей. Данный сектор обеспечивает всего 28% конечного электропотребления ЕС (данные за 2019 год)", — отметил эксперт, добавив, что, согласно данным в ИПЕМ, среднесуточное потребление электроэнергии в Европе в зимний период превышало аналогичное значение за летний период на 15–20%.

По словам Фаддева, продвигаемые Европейским союзом меры по энергосбережению направлены на осветительную нагрузку и не охватывают, например, моторную нагрузку или работу холодильных установок. Такие действия снизят потребление на единицы процентов.

Экономия может быть выше, если она охватит другие сегменты электропотребления – домохозяйства и промышленность, однако эти сегменты, в меньшей степени готовы к сокращению электропотребления в директивном порядке, считает эксперт.

Электричество в Европе продолжает дорожать, и осенью, по оценкам экспертов, рост цен продолжится. Ключевые факторы — высокие цены на газ и уголь, а также аномальная жара в ряде стран. В преддверии зимнего периода европейские государства обдумывают дополнительные меры экономии электроэнергии из-за риска ее дефицита.