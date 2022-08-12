Нынешние меры экономии снизят потребление электроэнергии в ЕС на проценты, считает эксперт Фаддеев
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Большая часть предложенных Европой мер экономии электроэнергии касается только сектора коммерческих и общественных услуг, их полная реализация позволит снизить потребление лишь на единицы процентов. Об этом рассказал РИА Новости замруководителя отдела специальных проектов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Алексей Фаддеев.
"Большая часть мер по сокращению потребления электроэнергии, которые озвучены в ЕС, направлена на сектор коммерческих и общественных услуг (без учета транспорта), то есть на достаточно ограниченный круг потребителей. Данный сектор обеспечивает всего 28% конечного электропотребления ЕС (данные за 2019 год)", — отметил эксперт, добавив, что, согласно данным в ИПЕМ, среднесуточное потребление электроэнергии в Европе в зимний период превышало аналогичное значение за летний период на 15–20%.
По словам Фаддева, продвигаемые Европейским союзом меры по энергосбережению направлены на осветительную нагрузку и не охватывают, например, моторную нагрузку или работу холодильных установок. Такие действия снизят потребление на единицы процентов.
Экономия может быть выше, если она охватит другие сегменты электропотребления – домохозяйства и промышленность, однако эти сегменты, в меньшей степени готовы к сокращению электропотребления в директивном порядке, считает эксперт.
Электричество в Европе продолжает дорожать, и осенью, по оценкам экспертов, рост цен продолжится. Ключевые факторы — высокие цены на газ и уголь, а также аномальная жара в ряде стран. В преддверии зимнего периода европейские государства обдумывают дополнительные меры экономии электроэнергии из-за риска ее дефицита.
https://1prime.ru/energy/20220812/837776604.html