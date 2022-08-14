МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российская электроэнергетика не испытывает критического влияния оборудования тайваньского производства, последствия обострения напряжения в этом регионе не повлияют на надежность энергосистемы РФ, рассказал рассказал РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Эксперты назвали неожиданный фактор, способный ударить по экономике США

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.

"Российская электроэнергетика не испытывает критического влияния оборудования тайваньского производства. Влияние Тайваня на российскую энергетику скорее косвенное и связано с использованием микроэлектроники в отдельных элементах автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)", — заявил Сасим.

Эксперт отметил, что в электроэнергетике особенно чувствительными к импорту элементами являются газовые и гидравлические турбины, а также трансформаторы и выключатели. Основными зарубежными производителями этого оборудования являются страны ЕС и США. "Сложно предсказать динамику конфликта на Тайване и его последствия, но уверен, что сложности с поставками элементной базы АСУ ТП не повлияют на надежность российской энергосистемы и логику ее развития", — добавил он.

Самая большая угроза импортозависимости, считает эксперт, сложилась в сфере генерации. Сасим добавил, что очень важно в кратчайшие сроки найти альтернативу турбинам большой мощности. Сложившийся в системе избыток действующих мощностей̆ дает России задел в 5-7 лет на восстановление производства таких турбин. В этой сфере, добавил он, никакого существенного влияния Тайваня не просматривается.

"Что касается микроэлектроники, то, думаю, наладить полноценную разработку и производство в России в условиях, когда наша страна вытесняется с мировых рынков, будет крайне непросто. На мой взгляд, сложность этой задачи сейчас трудно оценить, а временные перспективы ее решения, вероятнее всего, могут превысить среднесрочный горизонт", — заключил он.

В июле вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что сроки разработки отечественных турбин для электростанций будут сокращены. Кроме того, в июне Минпромторг заявлял, что перед отраслью стоит задача ускоренными темпами вводить в промышленное производство отечественные инновационные газовые турбины большой мощности в интересах российских генерирующих компаний.