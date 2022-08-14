МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, прилетов по объекту не допущено, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Медведев: киевские отморозки хотят устроить новый Чернобыль в Запорожье

Украинские войска в субботу опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.

"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.