МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Попытка ФРГ договориться с Катаром насчет поставок газа на замену российскому топливу провалилась: катарский газ теперь получает Италия, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. СМИ: Германию ждет "зима ярости" из-за падения уровня жизни

В марте министр экономики Германии Роберт Хабек совершил визит на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. После встречи с эмиром Катара он заявил, что ближневосточная страна готова поставлять ФРГ больше газа.

Вместе с тем, сейчас Катар в Германию газ не поставляет. Представители компаний, которые сопровождали Хабека в поездке, не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа. Как отмечается, это тем более болезненно, поскольку Россия сейчас пропускает через газопровод "Северный поток — 1" только пятую часть от прежнего объема газа, а Германия переживает масштабный энергетический кризис.

Как пишет автор материала, на прошлой неделе Хабек пожаловался на нежелание Катара "делать хорошее предложение". По факту он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае, не согласовав при этом объем поставок. Катар хотел заключить долгосрочные контракты, а немецкие компании решили в будущем сделать ставку на возобновляемые источники энергии.

В статье говорится, что в то время как Хабек получил отпор в Катаре, итальянская энергокомпания Eni добилась большего успеха. "После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ", — заявил гендиректор Eni Клаудио Дескальци.

Италия, наряду со всей Европой, стремится диверсифицировать поставки газа из-за санкций против России, говорится в материале. премьер Марио Драги заявил в июле, что предполагаемая зависимость республики от импорта газа из России должна снизиться с 40 до 25% годового объема поставок.

Автор статьи напомнил, что, в отличие от Германии, Италия сотрудничает с Катаром на протяжении большего времени и считается крупнейшим импортером СПГ из этой страны. В итоге в условиях кризиса правительство ФРГ сейчас сосредоточено на ограничении потребления энергии, указывается в статье.