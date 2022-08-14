МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В Евросоюзе предложили ограничить использование рекламных дисплеев с подсветкой и кондиционеров в магазинах, передает RT. Не до жиру. Супердержавы рвут "грязный" уголь друг у друга из рук

С соответствующей инициативой выступила австрийский евродепутат Сара Винер. Она направила обращение в Еврокомиссию

По мнению Винер, дисплеи с подсветкой, использующиеся во многих европейских торговых точках, — один из основных факторов, влияющих на ночное энергопотребление в городских районах. Еще одной проблемой она назвала то, что многие магазины "держат двери открытыми при включённом кондиционере или отоплении", а это снижает эффективность использования энергии.

"Здесь есть основания для введения ключевой меры энергосбережения, которая будет играть жизненно важную роль во время дефицита электроэнергии, с которым мы можем столкнуться в результате нынешнего положения дел", — отметила евродепутат.

Она привела в пример Францию, где уже действует запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, хотя мера не распространяется на аэропорты и железнодорожные станции.

"Рассмотрит ли Еврокомиссия в целях энергосбережения возможность введения аналогичных ограничений на использование рекламных дисплеев на уровне ЕС?" — задалась вопросом парламентарий.

Она предложила оценить вариант принятия схожих мер и в отношении использования кондиционеров.