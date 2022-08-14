МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Добыча углеводородов Saudi Aramco по итогам второго квартала 2022 года выросла на 16%, составив 13,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки, следует из материалов компании. Саудовская Aramco увеличила прибыль до рекордных $87,9 миллиарда

"Aramco продемонстрировала надежность работы своего сектора upstream (разведка и добыча — ред.), достигнув общей добычи углеводородов в объеме 13,6 миллиона баррелей в сутки н.э. в сутки во втором квартале 2022 года", — сообщила Aramco в воскресенье.

Аналогичный показатель в 2021 году составил 11,7 миллиона баррелей н.э. в сутки, в том числе нефти — 8,6 миллиона баррелей в сутки. А в первом квартале 2022 года добыча углеводородов Aramco находилась на уровне 13 миллионов баррелей н.э.

Компания отмечает, что продолжает работу над расширением объема своих производственных мощностей по добыче нефти с 12 миллионов баррелей в сутки до 13 миллионов к 2027 году.