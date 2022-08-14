СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — ПРАЙМ. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у властей региона есть доказательства обстрела Запорожской атомной электростанции и Энергодара украинскими войсками. Власти заявили о штатной работе Запорожской АЭС

Украинские войска в субботу вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется. АЭС после очередного обстрела со стороны украинских войск работает штатно, сообщил Рогов.

"Есть снимки, есть доказательства, есть образцы – обломки американской высокоточной ракеты GMRLS, есть… признание заместителя главного управления разведки режима Зеленского по поводу того, что все целеуказания наводящихся ракет и точных снарядов с GPS наведением ставят только американцы. От себя скажу, что помимо них это еще делают британцы на линии боевого соприкосновения", — заявил Рогов в эфире радио КП.

По его словам, установлены вплоть до фамилий военнослужащие украинских войск, обстреливающие АЭС и Энергодар.

"Конкретно – 45-ой артиллерийской бригады из города Марганца – с огневых позиций наносят эти удары. Это снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, ударные беспилотники польского производства, РСЗО – у нас это (доказательства) все есть", — сказал Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.