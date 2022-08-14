МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство Британии не исключает введение нормирования электроэнергии, а также отключения газовых электростанций в рамках планов по предотвращению блэкаутов зимой, сообщает газета Independent со ссылкой на источники. В Германии рассказали о провале попытки заменить российский газ

По словам правительственных чиновников, в ближайшее время планируется испытать планы на случай чрезвычайных ситуаций. Подобные "учения" могут пройти в сентябре или октябре, в ходе их проведения могут отключить газовые электростанции.

"Мы испытываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии", — приводит издание слова одного из источников, который занимается планированием потребления энергии.

По словам источника, Норвегия может прибегнуть к нормированию экспорта электроэнергии, а объемы поставок из Франции уже снизились. Получаемая из этих стран электроэнергия используется в миллионах домов. В условиях ограничения поставок из Норвегии и Франции нормирования потребления будет сложно избежать.

Нормирование может представлять собой ограничение использования электроэнергии на более чем шесть часов в сутки. "Забудьте о просто работе из дома, речь может идти о январе под девизом "Отключитесь от сети дома", — отметил один из чиновников.

По информации газеты, должностные лица и министры недавно провели ряд встреч, в ходе которых обсудили риски массового отказа граждан от оплаты энергии.

Представитель департамента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии не отрицает тот факт, что Соединенное Королевство столкнулось с повышенным риском энергетического кризиса, который с большей долей вероятности обернется длительными блэкаутами для значительного числа потребителей.