Пушков указал на мрачные прогнозы будущего Германии
Сенатор Пушков указал на мрачные прогнозы будущего ФРГ в условиях проблем с энергоносителями
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Прогнозы германских экспертов и предпринимателей, касающиеся судьбы страны в условиях проблем с энергоносителями, достаточно мрачные, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
По его словам, власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России.
"Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос. Как это скажется на экономике и промышленности Германии?" — задался он вопросом.
https://1prime.ru/energy/20220815/837784162.html
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