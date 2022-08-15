МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Прогнозы германских экспертов и предпринимателей, касающиеся судьбы страны в условиях проблем с энергоносителями, достаточно мрачные, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. СМИ: Германию ждет "зима ярости" из-за падения уровня жизни

По его словам, власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России.

"Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос. Как это скажется на экономике и промышленности Германии?" — задался он вопросом.