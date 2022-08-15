МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Афганистан планирует купить у России примерно миллион баррелей нефти, заявил журналистам РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти

"Мы предложили России около одного миллиона (баррелей — ред.), если (РФ — ред.) сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он.

Министр также отметил, что Афганистан заинтересован в договоренности о поставках нефти из России по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары.

"Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", — заявил Азизи.

Делегация минпромторга Афганистана прибыла в воскресенье в Москву. Бизнес-миссия начнет переговоры с российскими коллегами в понедельник.

Как рассказал ранее РИА Новости посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, афганская сторона планирует обсудить поставки нефти, зерна, подсолнечного масла. Источник в Москве сообщил РИА Новости, что переговоры рассчитаны до среды и пройдут, в частности, в Минсельхозе и Минэнерго.