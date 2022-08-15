МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза при этом продолжается, свидетельствую данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперт назвал потолок подорожания газа для европейцев

Европейские ПХГ на конец газовых суток 13 августа (завершились 14 августа в 7.00 мск) заполнены на 74,36%, прирост за сутки составил 0,43 процентного пункта. Всего в ПХГ Евросоюза сейчас около 75,1 миллиарда кубометров газа.

Поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — остаются ограниченными ожидаются и 15 августа на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

Так, согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", на понедельник составляет 41,9 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Заявки на сайте оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что прокачка по "Северному потоку" вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров. Прокачка по магистрали падает с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки. В Германии рассказали о провале попытки заменить российский газ

По данным ассоциации WindEurope, выработка электроэнергии из ветра в ЕС снизилась на прошлой неделе на 1,64 процентного пункта — до в среднем 9,66%, что является одним из самых низких недельных результатов в этом году, при этом поставки природного газа из России остаются ограниченными, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope и операторов газотранспортных сетей.

В среднем в августе генерация ВЭС составляет 10,48% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Если показатель останется ниже 11%, то август пока будет самым худшим месяцем для "ветряков" в текущем году. Обычно летом на долю ветра в Европе приходится 11-20% выработки электроэнергии.