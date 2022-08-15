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2022
https://1prime.ru/energy/20220815/837785776.html
ФАС возобновит работу штабов в регионах по ситуации на топливном рынке
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возобновлении с 18 августа работы еженедельных региональных штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. "ФАС... ПРАЙМ, 15.08.2022
энергетика, экономика, новости, россия, фас, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возобновлении с 18 августа работы еженедельных региональных штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов.
"ФАС возобновляет работу штабов в регионах по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. Соответствующее поручение направлено в территориальные органы", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что штаб ФАС для контроля цен розничного сегмента топлива будет проходить еженедельно с 18 августа для анализа стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах России.