МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возобновлении с 18 августа работы еженедельных региональных штабов по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. ФАС утвердила рекомендации по торговой политике для производителей серы

"ФАС возобновляет работу штабов в регионах по анализу ситуации на рынке нефтепродуктов. Соответствующее поручение направлено в территориальные органы", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что штаб ФАС для контроля цен розничного сегмента топлива будет проходить еженедельно с 18 августа для анализа стоимости и запасов топлива на нефтебазах в субъектах России.