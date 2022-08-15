МОСКВА, 15 авг ПРАЙМ. Цены на природный газ растут и не собираются останавливаться, а предложение становится все более ограниченным. В связи с этим страны-потребители все чаще смотрят в сторону более дешевых и менее "зеленых" альтернатив, сообщает агентство Рейтер. Биржевые цены на газ в Европе достигли 2180 долларов за тысячу кубометров

Сжиженный природный газ (СПГ) в Азии стоит около 50 долларов за млн БТЕ. По состоянию на 12 августа газ стоил примерно вдвое дороже дизельного топлива, тогда как высокосернистый мазут и уголь по-прежнему дешевы, согласно данным S&P Global Commodity Insights.

В Европе ситуация аналогичная: природный газ торгуется примерно по 60 долларов, что, как минимум, втрое дороже высокосернистого мазута и пропана, согласно оценкам FGE.

"Предстоящей зимой предложение может оказаться чрезвычайно ограниченным, в связи с чем многие страны заявили, что позволят электростанциям увеличить потребление тяжелого нефтяного топлива и угля", — отметил Стив Сойер из FGE. "Если механизм быстрого перехода от природного газа к другим видам топлива существует, то он, вероятно, уже используется", — добавил он.Дамьен Курвален из Goldman Sachs ожидает, что переход от использования газа к нефти для производства электроэнергии в течение зимнего периода создаст дополнительный спрос на нефть в размере 1,5 млн баррелей в день против 1 млн баррелей в день в прошлом году. В интервью агентству Bloomberg он отметил, что источниками дополнительного спроса станут компании энергетического и производственного сектора.

Однако масштабы этого перехода ограничены, учитывая недостаточное количество электростанций, работающих на мазуте, а также сложности, с которыми сопряжено возобновление эксплуатации угольных и нефтяных электростанций.

"Успешный перезапуск этих станций зависит от того, насколько добросовестно они были законсервированы, а также от последующего технического обслуживания", — сказал Сойер. По его словам, процесс перезапуска будет весьма длительным.

И все же ценовой фактор перехода на менее экологичные виды топлива сложно игнорировать. В FGE полагают, что многие страны выступят за возобновление эксплуатации нефтяных и угольных электростанций. "Однако этот процесс следует начать уже сейчас, чтобы эти мощности были работоспособными в зимний период", — заключил Сойер.