МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. МАГАТЭ начнет прорабатывать оруганизацию визита миссии на Запорожскую АЭС в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представтель России при агентстве Михаил Ульянов. В МИД осудили попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

По его словам, процесс проработки миссии начнется в скором времени.

"Этот процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми", — отметил Ульянов.

Представитель России при МАГАТЭ добавил, что обеспечение безопасности миссии является ключевым вопросом.

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