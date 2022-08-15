В МАГАТЭ сообщили об организации визита на Запорожскую АЭС в скором времени
Постпред России Ульянов: МАГАТЭ начнет организацию визита на Запорожскую АЭС в ближайшее время
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. МАГАТЭ начнет прорабатывать оруганизацию визита миссии на Запорожскую АЭС в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представтель России при агентстве Михаил Ульянов.
По его словам, процесс проработки миссии начнется в скором времени.
"Этот процесс непростой, особенно с учетом того, что Украина и ее западные покровители выдвигают целый ряд предварительных условий, которые могут оказаться в конечном счете непреодолимыми", — отметил Ульянов.
Представитель России при МАГАТЭ добавил, что обеспечение безопасности миссии является ключевым вопросом.
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