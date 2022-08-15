МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ФСБ предотвратила готовившийся украинскими спецслужбами теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, двое диверсантов нейтрализованы. Об этом говорится в сообщении ведомства. США внесли в санкционный список ФСБ

Отмечается, что служба сорвала попытку подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса.

"В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)", — отметили в ЦОС ФСБ России.

Подчеркивается, что на месте преступления ведомство изъяло самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Кроме того, ФСБ установило личности организаторов теракта, являющихся членами "Реструкта" — россиянина Андрея Чуенкова и украинца Юрия Ионова. Служба также организовала мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова, который близко связан с основателем полка "Азов"* Андрея Билецкого, а также розыску их пособников в России.

* Террористическая организация, запрещена в России