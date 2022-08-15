МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна поставляет в Германию весь газ, какой только может. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

"Я считаю, что Норвегия поставляет весь газ в Германию, какой только может… На протяжении многих лет между Норвегией и Германией существует обширное энергетическое сотрудничество", — заявил Стёре на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам встречи с лидерами скандинавских стран в понедельник.

В понедельник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что уровень заполненности газохранилищ страны превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена.

Также в понедельник вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся.

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября — не менее чем на 85%.

Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.