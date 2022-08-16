МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Затраты на электроэнергию в России в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, что вдвое ниже, чем у европейцев, поэтому рост цен в Европе воспринимается более болезненно, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. Власти Швеции признались, что жители страны терпят убытки

Колобанов пояснил, что в структуре конечной цены на электричество в ЕС доля затрат на производство энергии составляла для домохозяйств в 2021 году около 37%, для прочих потребителей – 43%. Поэтому рост биржевых цен на электроэнергию для конечных потребителей не обернется столь большим подорожанием, так как значительную часть составляют затраты на передачу энергии сетевыми организациями и налоги, которые многие правительства снижают в качестве антикризисной меры.

"Вместе с тем надо учитывать как разный уровень жизни в наших странах, так и различную структуру потребления: если в России затраты на электроэнергию в среднем составляют менее 1,5% всех расходов домохозяйств, то в Европе эта величина значительно выше – около 2,5-3%. Поэтому рост цен на электричество там воспринимается более болезненно", — уверен он.

Официальная статистика по фактическим ценам в Европе формируется с большой задержкой, также рассказал эксперт ЦСР, а учет при этом ведется в разрезе полугодий, поэтому данных январь-июнь 2022 года еще нет. Колобанов отметил, что оценить рост цен на электроэнергию в Европе можно только по данным биржевых торгов, которые ведутся по разным зонам (регионам). Так, например, в Германии за 7 месяцев 2022 года цена по краткосрочным контрактам выросла на 42%, а фьючерсы на декабрь текущего года предполагают рост цены на 133% к уровню декабря 2021 года, привел пример он.

"Если сравнивать цены для домохозяйств в Европе с тарифами для населения в России, то разница по итогам 2021 года была в 4,5-6,4 раза. В сегменте для прочих потребителей разница между ЕС и Россией в 2021 году также составляла около 5 раз", — рассказал он уточнив, что данные посчитаны при курсе евро около 87 рублей (в среднем за прошлый год).

Колобанов добавил также, что за 7 месяцев 2022 года в России тарифы для населения (в рублях) выросли всего на 4-5%, однако поскольку текущий курс евро значительно ниже прошлогодних значений, в пересчете на европейскую валюту тарифы демонстрируют более значительный рост.