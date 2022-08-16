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2022-08-16T09:34:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220816/837795732.html

Биржевые цены на газ в Европе превысили 2450 долларов за тысячу кубометров

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА МАРТА ПРЕВЫСИЛИ $2450, РАСТУТ НА 6% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 16.08.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60