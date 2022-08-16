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2022
https://1prime.ru/energy/20220816/837795732.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 2450 долларов за тысячу кубометров
Энергетика
Новости
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. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА МАРТА ПРЕВЫСИЛИ $2450, РАСТУТ НА 6% — ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 16.08.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА МАРТА ПРЕВЫСИЛИ $2450, РАСТУТ НА 6% — ICE
Новость дополняется