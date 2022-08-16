МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Жаркая погода в странах Европы привела к ограничению способности региона применять альтернативные газу источники генерации и повышает спрос на него, в то время как поставки российского "голубого топлива" остаются ограниченными, свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2450 долларов за тысячу кубометров

Согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 августа составляет 42,2 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Заявки оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что прокачка по "Северному потоку" вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.

Падение уровня воды в европейских реках привело сразу к нескольким последствиям для энергоснабжения региона. Движение барж, доставляющих уголь, стало затруднительным, также ограничилась возможность АЭС использовать воду для охлаждения, пишут СМИ.

Норвегия также сообщила о риске ограничить экспорт электроэнергии в Европу, опасаясь за стабильность собственного снабжения из-за низкого уровня воды в некоторых водохранилищах. Сама страна на 90% зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом на поставки электричества из Норвегии полагаются также Великобритания, Германия и Нидерланды.

Ветрогенерация в Евросоюзе остается ниже нормы, которая летом обычно составляет 11-20%. Согласно данным ассоциации WindEurope, 15 августа доля выработки ВЭС в общем объеме составила 9,5% от общего объема.

В сложившейся ситуации повышается спрос на газ, который в условиях ограниченных поставок из России, а также на фоне остановки на техобслуживание месторождения Troll в Норвегии в понедельник подрожал до 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Цены на электроэнергию в ЕС также растут. Свежие рекорды 15 августа зафиксированы в Германии и Великобритании. Так, средняя цена на рынке ФРГ на сутки вперед выросла на 3,7% — до 477,5 евро за МВ.ч, согласно данным биржи EEX.