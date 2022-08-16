МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В МАГАТЭ сообщили об организации визита на Запорожскую АЭС в скором времени

По его словам, подготовка миссии началась заново, однако процесс протекает не очень активно. "Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. Конечно, здесь требуются импульсы лично от него", — подчеркнул дипломат.

Ульянов также выразил надежду, что Киев и ООН не будут рисковать жизнями миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, забрасывая их через линию соприкосновения.

"Я думаю, что это слишком рискованное мероприятие и ставит под угрозу жизнь международных чиновников высокого уровня. Есть другие маршруты, по которым можно пройти на станцию", — указал постпред России.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.