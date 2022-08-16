МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода "Северный поток" продолжают оказывать давление на стоимость газовых фьючерсов в Европе, этот фактор остается ключевым драйвером роста цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Биржевые цены на газ в Европе превысили 2450 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе начали прошлую неделю вблизи 2100 долларов за тысячу кубометров и постепенно росли. На текущей неделе рост ускорился: в понедельник цены превысили 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, а на открытии торгов во вторник перешагивали отметку 2450 долларов.

ДРАЙВЕР РОСТА — СЕВЕРНЫЙ ПОТОК

"Еще на прошлой неделе газ в ЕС вновь стал активно дорожать. Этому способствовало заявление "Газпрома" о том, что антироссийские санкции мешают разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для газопровода "Северный поток", — напомнил эксперт "БКС Мир Инвестиций" Дмитрий Бабин.

С Бабиным согласен и консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. "Ключевым драйвером роста цен на европейском рынке остаются ограниченные объемы поставок по "Северному потоку", — сказал он. СМИ: Британия расконсервирует свое крупнейшее газовое хранилище

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

В минувший четверг российское посольство в Берлине заявило, что поставка турбины для "Северного потока" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта, и России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым потребуется обслуживание, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины).

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

Аналитики также выделили и дополнительные факторы роста цен. По мнению Бабина, усиление восходящей динамики газовых цен могла спровоцировать остановка на ежегодную профилактику с 13 августа до конца месяца части мощностей норвежского месторождения Troll и установок по подготовке газа Kollsnes. Это приводит к выпадению за этот период производственных мощностей на 20 миллионов кубометров газа. Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными

Тимонин в свою очередь отметил нетипично высокий уровень температуры в Европе, что приводит, с одной стороны, к росту спроса на электроэнергию на нужды кондиционирования, и, с другой стороны, к сокращению генерации гидроэлектростанций на фоне засух в ряде регионов, в частности, во Франции.

Более того, согласно данным ассоциации WindEurope, ветрогенерация в Евросоюзе остается ниже нормы, которая летом обычно составляет 11-20%. 15 августа доля выработки ВЭС составила 9,5% от общего объема. Этот фактор также может увеличивать спрос на газ.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗА

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% — примерно до 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.