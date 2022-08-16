БРЮССЕЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от правительства Германии о новом газовом сборе, изучает данные и находится в контакте с властями страны, сообщил представитель пресс-службы ЕК на брифинге. В Германии назвали размер газового сбора осенью

"Мы знаем о планах Германии ввести новый газовый сбор, мы получили письмо от правительства Германии и ответим в соответствующее время. Мы находимся в контакте с правительством Германии по этому вопросу", — сказал он.

Еврокомиссия, по его словам, разделяет мнение властей ФРГ о том, что этот сбор не должен привести "к нежелательным налоговым последствиям".

Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату — газовый сбор. Он может стоить домохозяйствам дополнительно 400-600 евро в год, передавало агентство Рейтер со ссылкой на источники в промышленности и правительстве.