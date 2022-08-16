Из-за подрыва опор ЛЭП нарушился технологический процесс на Курской АЭС
ФСБ: подрыв опор ЛЭП нарушил технологический процесс функционирования Курской АЭС
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Диверсанты с Украины произвели подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), которые идут от Курской АЭС, сообщила ФСБ России.
По данным службы, подрывы произведены 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области. Через эти линии Курская АЭС производит энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения. социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", — говорится в релизе.
В ФСБ отметили, что подрыв привел к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Сейчас диверсантов и их возможных сообщников разыскивают.
Усилена охрана объектов атомной энергетики. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".
https://1prime.ru/energy/20220816/837800178.html
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