МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Диверсанты с Украины произвели подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), которые идут от Курской АЭС, сообщила ФСБ России. МАГАТЭ начало работу по отправке миссии на Запорожскую АЭС

По данным службы, подрывы произведены 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области. Через эти линии Курская АЭС производит энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения. социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", — говорится в релизе.

В ФСБ отметили, что подрыв привел к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Сейчас диверсантов и их возможных сообщников разыскивают.

Усилена охрана объектов атомной энергетики. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".