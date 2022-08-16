Reuters: потребление природного газа в Германии в первой половине 2022 года существенно сократилось
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Потребление природного газа в Германии в первой половине этого года значительно снизилось, даже если принять во внимание разницу погодных условий. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на энергетическую ассоциацию BDEW.
Согласно предварительным данным, потребление природного газа в Германии в 1-й половине 2022 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в BDEW.
С учетом коррекции на погодные условия сокращение потребления природного газа составило 8%, отметили в ассоциации.
Снижению потребления, вероятно, поспособствовало значительное повышение цен на энергоносители, ослабление экономической активности и меры экономии электроэнергии, добавили в BDEW.
Особенно сильно потребление природного газа сократилось в июне, почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в ассоциации.
Газовая генерация электроэнергии снижается с середины 2021, отметили в BDEW. В первой половине 2022года газовая электрогенерация в Германии снизилась примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным ассоциации.
https://1prime.ru/energy/20220816/837800322.html