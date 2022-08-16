МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Потребление природного газа в Германии в первой половине этого года значительно снизилось, даже если принять во внимание разницу погодных условий. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на энергетическую ассоциацию BDEW. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

Согласно предварительным данным, потребление природного газа в Германии в 1-й половине 2022 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в BDEW.

С учетом коррекции на погодные условия сокращение потребления природного газа составило 8%, отметили в ассоциации.

Снижению потребления, вероятно, поспособствовало значительное повышение цен на энергоносители, ослабление экономической активности и меры экономии электроэнергии, добавили в BDEW.

Особенно сильно потребление природного газа сократилось в июне, почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в ассоциации.

Газовая генерация электроэнергии снижается с середины 2021, отметили в BDEW. В первой половине 2022года газовая электрогенерация в Германии снизилась примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным ассоциации.