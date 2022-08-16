МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на отходящих от станции ЛЭП. Об этом сообщил оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом". Из-за подрыва опор ЛЭП нарушился технологический процесс на Курской АЭС

Компания отметила, что в период с 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС.

"В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику", — сказано в сообщении концерна.

По данным "Росэнергоатома", радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее ФСБ России сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов России. Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.