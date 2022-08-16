ВАРШАВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон "О газовой безопасности" на случай дефицита природного газа, сообщает канцелярия главы государства. Венгрия и Польша не поддержали плана снижения спроса на газ в Евросоюзе

В настоящее время Польша заявляет, что ее газовые хранилища заполнены на 100%, и выступает против какого-либо ограничения потребления энергоносителей, инициируемого Европейским союзом.

В законе "О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа", ранее принятом парламентом Польши, говорится, что "исключительная ситуация на мировых рынках энергоносителей, вызванная агрессией России против Украины, и беспрецедентное увеличение цены природного газа, вызванное монополистическими действиями "Газпрома", порождают необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов, которые обеспечат возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа, а также нивелирование негативных последствий развивающегося экономического кризиса".

Одним из пунктов закона является отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ. "Для защиты домашних потребителей и стратегических институтов… обоснованным было признано продление тарифной защиты до 31 декабря 2027 года. Это продолжение мер, введенных в соответствии с законом от 26 ноября 2022 года о конкретных решениях по обеспечению защиты потребителей газового топлива в связи с ситуацией на рынке газа, когда защитой до конца 2023 года были объяты более 7,1 миллиона потребителей природного газа", — говорится в документе.

Также законопроект предполагает продление периода, в течение которого субъекты, обязанные поддерживать обязательные запасы природного газа, должны поставлять их в газовую систему, с 40 до 45 дней. Это, по мнению авторов, "предоставит этим субъектам дополнительную гибкость, необходимую в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно на зарубежных газовых рынках".

Кроме того, документ предполагает добавление в закон об энергетике статьи, которая предусматривает полномочия министра энергетики по сокращению в 2022 или 2023 году требования к объему природного газа, продаваемого через товарную биржу. "Это связано с беспрецедентной ситуацией на рынке газа, в связи с которой высокие цены на сырье приводят к необходимости вносить значительно более высокие, чем раньше, депозиты, обеспечивающие сделки", — говорится в документе.

В начале текущего года Управление регулирования энергетики Польши сообщило, что в результате утвержденного его главой роста тарифов ежемесячные счета домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи, вырастут примерно на 9 злотых (более 2 долларов) в месяц. Ведомство также рассчитало, что с 1 января совокупный средний рост счета за электроэнергию среднего домохозяйства составит около 24%, что означает увеличение примерно на 21 злотый (около 5 долларов) в месяц. В Германии рассказали о провале попытки заменить российский газ

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.