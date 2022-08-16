МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Резервная электростанция, использующая мазут, начала регулярно работать в Швеции в связи с рекордными ценами на газ в стране, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE. Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом

"Станция в городе Карлсхамн, работающая на мазуте… уже около недели регулярно работает. Цены на энергию в южной части страны достигли исторического максимума, подскочив на 51%", — сообщает агентство.

Karlshamnsverket – резервная ТЭС в Швеции, расположенная на юге страны, где требует больше мощности, чем в других ее частях. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия, и Karlshamnsverket используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса. Общая мощность электростанции составляет 662 МВт.

Как сообщил агентству представитель Uniper Торнбьерн Ларссон (Torbjorn Larsson), электростанция с утра до ночи работала последнюю неделю на мощности от 200 до 300 МВт. Он также добавил, что Karlshamnsverket использует 50-70 тонн мазута в час.

"В то время как объемы (используемого мазута – ред.) небольшие в контексте мирового нефтяного рыка, это подчеркивает продолжающийся тренд, когда потребители используют больше нефтепродуктов для генерации электричества, поскольку цены на природный газ растут до рекордных значений", — отмечает агентство.