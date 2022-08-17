МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Системный оператор американского штата Калифорния выпустил предупреждение на 17 августа с призывом ограничить использование электроэнергии на фоне жары, чтобы защитить энергосистему. "Аптечка, спички и фонарик": поляков готовят к отключениям электроэнергии

"Независимый системный оператор Калифорнии издал предупреждение, которое распространяется на весь штат, призыв к добровольному энергосбережению… 17 августа с 16.00 до 21.00 из-за прогнозируемых высоких температур, которые увеличат спрос на энергию и осложнят ее поставки", — говорится в релизе оператора.

Жителям штата советуют до наступления указанного времени охладить дом. В период с 16.00 до 21.00 калифорнийцам предлагают, насколько это возможно, выключить свет и ограничить использование крупных электроприборов.