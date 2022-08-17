МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Немецкая Uniper занимается юридическим анализом возможности возврата части или всех займов, предоставленных на реализацию проекта "Северный поток — 2", сообщила компания, комментируя остановку реализации проекта. Шольц отверг идею запустить "Северный поток – 2" ради безопасности Европы

Uniper напомнила в своем отчете о финансовых результатах за второй квартал, что в первом квартале зафиксировала полное обесценение балансовой стоимости своих кредитов, предоставленных оператору проекта Nord Stream 2 AG, а также начисленных по ним процентов.

Финансовыми инвесторами "Северного потока — 2" были пять европейских компаний. Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall обязались профинансировать половину стоимости проекта — до 950 миллионов евро каждый, и в 2021 году заявляли, что это финансирование выполнено. В ответ на начало специальной военной операции России на Украине Запад ввел серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В республике заявляли, что проект фактически заморожен.

В мае 2022 года на сайте Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности сообщалось, что суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" – Nord Stream 2 AG – до 10 сентября текущего года. Согласно заявлению компании, 10 мая суд Цуга предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца, до 10 сентября.