МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Турбина компании Siemens Energy, которая необходима для полноценной прокачки газа в Европу по газопроводу "Северный поток", сейчас находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, сообщило агентство DPA. Немецкая Uniper изучает возможность возврата займов на "Северный поток — 2"

Как заявил представитель Siemens Energy, турбина опломбирована и полностью готова к вводу в эксплуатацию на трубопроводе.

Отмечается, что после согласования всех процессуальных вопросов турбину намерены транспортировать при помощи автомобильного транспорта.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к российской стороне с призывом забрать турбину после ремонта в Канаде и продолжить прокачку газа в Европу по "Северному потоку".

Экспорт газа из России в страны ЕС по "Северному потоку" был снижен компанией "Газпром" в июне из-за плановых профилактических и ремонтных работ, которые проходят традиционно в летний сезон из-за низкого спроса на энергоносители. Объемы прокачки газа были доведены до 20 процентов мощности. Российский экспортер объяснил такое снижение объемов проблемами с возвратом в Россию оборудования для газопровода: турбина компании Siemens Energy находилась на ремонте в Канаде.