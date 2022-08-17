МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Совокупные поставки российского газа в Европу по основным трубопроводам в среду немного выросли, при этом прокачка по "Северному потоку" оставалась без изменений, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные операторов трубопроводов. В Германии считают заполнение газохранилищ к ноябрю на 95% нереальным

Поставки газа через компрессорную станцию "Мальнов" в Германии в среду утром составляли около 4 758 182 киловатт-часов в час против примерно 4 100 000 киловатт-часов в час во вторник, согласно данным оператора Gascade.

Физический поток газа по трубопроводу "Северный поток" из России в Германию в среду составил 14 445 082 киловатт-часов в час, что примерно соответствует уровню предыдущего дня, согласно данным оператора этого трубопровода.

Россия сократила объемы поставок по "Северному потоку" 27 июля до примерно 20% от его максимальной мощности в связи с регламентными работами.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе в среду составляют около 36,4 млн кубических метров в день, что немного ниже уровней понедельника. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.

Объем поставок российского газа в Европу транзитом через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на Украине в среду составил 42,2 млн кубических метров, сообщили в "Газпроме".