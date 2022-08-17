ПЕКИН, 17 авг — ПРАЙМ. Власти провинции Сычуань, находящейся на юго-западе Китая, начали ограничивать потребление электроэнергии, ряд городов проводят поочередное отключение электричества в жилых домах и офисных зданиях на фоне аномальной жары и засухи, сообщили китайские СМИ и местные энергетические компании. Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

"Начиная с июля, провинция Сычуань переживает экстремальную жару, столкнувшись с самыми высокими температурами, с самым маленьким количеством осадков и самой высокой нагрузкой на электричество, которые когда-либо случались в это время года. Сейчас провинция осуществляет меры по контролю за энергоснабжением, чтобы обеспечить электричеством население", — пишет газета "Сычуань жибао".

По данным журналистов, в частности, в ночное время будет прекращаться коммерческая деятельность, культурные и спортивные мероприятия, также будут отключать фонтаны, прекратят показывать световые шоу и погасят рекламные вывески.

Авторы материала призвали граждан экономить электроэнергию, в том числе меньше использовать кондиционеры и не ставить их на отметку ниже 26 градусов, больше пользоваться естественным освещением, меньше ездить на лифтах, а в невысотных зданиях пользоваться только лестницами.

Ранее государственная энергетическая компания, поставщик электроэнергии Dazhou Power Group, распространила информацию о том, что в жилых домах, офисных зданиях, торговых центрах и учебных заведениях городского округа Дачжоу в провинции Сычуань будет проводиться поочередное отключение электричества. Время отключения электричества колеблется от 2,5 до четырех часов, следует из данных компании. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

Как рассказали представители компании в интервью изданию "Пэнпай", масштабные отключения электроэнергии будут проходить по всему Дачжоу. "Это связано со слишком большой нагрузкой на сеть не только в городских районах, но и в поселках", — пояснила представитель компании, отметив, что нагрузка на электрическую сеть увеличилась из-за жары.

Согласно прогнозам местного метеорологического управления, в ближайшие три дня температура воздуха в Дачжоу продолжит нагреваться до 42 градусов по Цельсию.

В понедельник издание "Пэнпай" сообщало, что промышленные предприятия в большинстве городов провинции Сычуань с понедельника должны приостановить производство на шесть дней ради экономии электроэнергии для населения на фоне аномальной жары. В среду Центральное метеорологическое управление КНР сообщило, что аномально жаркая погода с чрезвычайно высокой температурой в целом ряде регионов Китая побила рекорд по продолжительности за все время регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в стране с 1961 года.