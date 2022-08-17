ЖЕНЕВА, 17 авг — ПРАЙМ. Федеральный совет Швейцарии обратился к администрации с просьбой подписать контракты с операторами электростанций для наличия возможности использовать их в случае нехватки электричества этой зимой, сказано в опубликованном в среду заявлении на сайте ведомства. В Швейцарии предупредили об ограничении потребления энергии этой зимой

"На своем заседании 17 августа 2022 года Федеральный совет решил, что DETEC (Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи) и DEFR (Федеральный департамент экономики, образования и исследований) могут вести переговоры о заключении контрактов на использование резервных электростанций. Они (резервы) должны быть доступны с конца следующей зимы, чтобы иметь возможность восполнить чрезвычайные ситуации нехватки, в дополнение к гидроэнергетическому резерву. Общая мощность составит более 300 МВт", — говорится в документе.

Ведомства уточняют, что учитывая перспективу надвигающейся нехватки электроэнергии на следующую зиму, DETEC обнаружил, что общий потенциал мощности более 300 МВт может быть доступен для использования уже в феврале/марте.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.

Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой, а швейцарские власти сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии зимой в случае нехватки электричества или газа.