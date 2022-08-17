МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ОПЕК не несет ответственности за рост мировых цен на энергоресурсы, в частности, нефть и газ, и, напротив, последовательно работает над "возвращением баланса" на рынок, заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс. Нефть продолжает дорожать после публикации доклада ОПЕК

"Нельзя винить ОПЕК в росте цены… Есть другие факторы, которые находятся за пределами сферы влияния ОПЕК и служат реальными причинами того скачка (цен — ред.), который мы видели в газе и нефти. И опять же, вкратце, для меня — это хроническая недоинвестированность отрасли", — сказал аль-Гайс в интервью CNBC.

По его словам, человечество и, в особенности, политики должны осознать это и "очнуться". "Как только это осознают, я думаю, тогда мы можем начать думать над решением проблемы. А решение, на самом деле, очень простое. У ОПЕК оно есть: инвестируйте, инвестируйте и еще раз инвестируйте", — подчеркнул он.

Есть также и другие экономические факторы, которые ОПЕК контролировать не может, добавил аль-Гайс. В свою очередь, организация "делает все, что в ее возможностях, чтобы вернуть рынок к балансу", заключил генсек ОПЕК.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного коронавирусом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений. Однако на деле многие страны отстают от графика увеличения добычи, в том числе Россия. При этом страны-потребители, крупнейшая из которых США, неоднократно выступали с критикой политики ОПЕК+, обвиняя альянс в высоких ценах на нефть. СМИ: экономика Европы загибается от засухи и высоких цен на газ

Тем не менее, на своем августовском заседании ОПЕК+ все равно принял решение увеличить добычу в предстоящем месяце только на 100 тысяч баррелей в сутки. Альянс подчеркнул, что свободные добычные мощности сейчас ограничены, использовать их нужно осторожно и только в ответ на серьезные перебои в поставках. Также глава крупнейшей в мире нефтедобывающей компании саудовской Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что сейчас в нефтяную отрасль поступает недостаточно инвестиций для удовлетворения будущего спроса даже при самых консервативных его оценках.