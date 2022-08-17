БРЮССЕЛЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Если люди, проживающие в ЕС, понизят температуру обогрева своих домов на один градус, это позволит Евросоюзу сэкономить примерно 7% годового энергопотребления, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Берлине хотят сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса

Она заявила, что "впечатляющих результатов" по экономии энергии позволяет достичь небольшое повышение температуры при охлаждении помещений, отметив, что "по всему Евросоюзу внедряются умные способы экономии энергии".

Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны ЕС в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.