В ЕК рассказали о пользе от снижения температуры обогрева домов в Евросоюзе
Глава ЕК: снижение температуры обогрева домов в ЕС на градус сэкономит 7% энергопотребления
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БРЮССЕЛЬ, 17 авг — ПРАЙМ. Если люди, проживающие в ЕС, понизят температуру обогрева своих домов на один градус, это позволит Евросоюзу сэкономить примерно 7% годового энергопотребления, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что "впечатляющих результатов" по экономии энергии позволяет достичь небольшое повышение температуры при охлаждении помещений, отметив, что "по всему Евросоюзу внедряются умные способы экономии энергии".
Еврокомиссия в конце июля предложила, а страны ЕС в начале августа согласовали с рядом поправок цель снизить спрос на газ в ЕС до конца марта следующего года на 15%. Пока это добровольный ориентир, страны союза сами могут выбирать меры, как его достичь. Однако при определённых условиях снижение потребления газа в ЕС может стать обязательным. Эти меры были предложены на фоне опасений ЕС о нехватке поставок "голубого топлива" из России.
https://1prime.ru/energy/20220817/837812146.html
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