МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Власти Испании оценили снижение спроса на электроэнергию в стране на 3,7% в первую неделю действия плана по энергосбережению. Об этом пишет El Pais со ссылкой на испанского вице-премьера и министра экологического перехода Тересу Риберу. СМИ: мороженое в Испании подорожало из-за цен на продукты и энергию

"Несмотря на высокие температуры в первые семь дней, очевидна тенденция по эффективности принятых мер", — цитирует издание Риберу.

Как отмечает газета, в основу оценки снижения потребления электроэнергии на 3,7% легла разница в спросе между первой и второй неделями августа.

Рибера подчеркнула, что эти показатели предварительные и к ним нужно "относиться с осторожностью".

Указывается, что правительство Испании уверено в эффективности принятых мер.

В начале августа Евросоюз окончательно одобрил план по добровольному снижению спроса на газ с возможностью введения обязательного снижения спроса на "голубое топливо" на 15%. В Испании план вступил в силу 10 августа. Согласно ему, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. План также включает в себя регулирование работы входных дверей и витрин, а также замену ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.