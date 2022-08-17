МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия надежный поставщик энергоресурсов, как бы ни пытались США убедить в обратном, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Запасы нефти в США снизились за вторую неделю августа

"Как бы Вашингтон ни пытался представить Россию в качестве ненадежного поставщика, и эта линия продолжается, все это не соответствует действительности", — сказал Антонов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он подчеркнул, что проблемы с энергоносителями у покупателей РФ начались из-за санкций США, а не действий Москвы. "Мы никогда не навязывали свои поставки, не пытались решать приписываемые нам остро конъюнктурные цели, готовы продавать всем, кому нужно, недорогие и высококачественные ресурсы", — заявил посол.

Начало работы трубопровода "Северный поток 2" решило бы проблемы Европы с энергией, он готов к запуску, для этого "надо просто нажать кнопку", но не хватает дипломатической воли, отметил посол. В Европе уступили "настойчивым уговорам Белого дома", сделав ставку на дорогой СПГ, сказал Антонов.