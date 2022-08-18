МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии в Евросоюзе побила новый рекорд,при этом поставки российского газа продолжают осуществляться в условиях ограничений. Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей. В Германии придумали горелку из туалетной бумаги для отопления дома зимой

Как отметила аналитическая компания Rystad Energy, цены на электроэнергию в Европе возобновили рост после падения на прошлой неделе на фоне аномальной жары, слабого ветра и повышенного спроса на газ при ограниченных поставках из России и Норвегии. Среднесуточные показатели вернулись выше отметки в 500 евро за МВ.ч в Италии, Франции и Германии, подчеркнули аналитики.

В компании добавили, что Германия 17 августа установила новый дневной рекорд 2022 года в 552 евро, который объясняется низкой выработкой ветрогенерации и дорогостоящей газовой и угольной генерацией. Установлен рекорд этого года и в Великобритании — 486 МВ.ч, из-за слабой выработки. Ассоциация WindEurope указала, что 17 августа доля выработки ВЭС в Европе в общем объеме составила 9,1% при летней норме в 11-20%..

"Неделя 33 пока близится к новому недельному рекорду (по ценам на электроэнергию — ред.) на большинстве рынков с солидным отрывом во Франции, Германии, Великобритании и странах Северной Европы. Месячный рекорд также может быть побит, цены выше июльских отметок в Италии, Франции, Германии и Великобритании", — прокомментировали ситуацию эксперты.

Между тем поставки трубопроводного российского газа транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 18 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на понедельник составляет 42,1 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома". Кроме того, по данным оператора Nord Stream AG, прокачка по "Северному потоку" вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров.