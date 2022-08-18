МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американцы боятся замерзнуть вслед за Европой в случае, если Вашингтон будет придерживаться той же провальной политики, которую использовал Брюссель в погоне за "зеленой энергетикой", пишет газета The Hill. В Германии придумали горелку из туалетной бумаги для отопления дома зимой

"Европейцы рискуют умереть от холода из-за зеленой глупости, и мы можем быть следующими. Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы", — считают авторы материала.

Уже предстоящей зимой, с началом отопительного периода, сотни тысяч граждан США могут погибнуть, если власти решат перейти на экономическую модель стран ЕС.

По мнению журналистов, эта стратегия уже провалилась, во многом причиной стало "утопическое" желание улучшить климатическую ситуацию в мире, а также стремительная инфляция и вводимые против России санкции на фоне спецоперации на Украине, которые в новых дополнениях могут включить в том числе запрет на импорт и использование энергоресурсов.

"Что будет, если в США возобладает "Новый зеленый курс"? Смертельно опасная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Утопические климатические инициативы в сочетании с инфляцией, сокращением добычи ископаемого топлива в Америке и нежеланием покупать российскую нефть или природный газ могут этой зимой привести к смерти нескольких сотен тысяч человек на всем континенте", — прогнозируют авторы статьи.