МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цель возможной провокации киевских властей на Запорожской АЭС — создание зоны отчуждения до 30 километров с последующим вводом международных сил и обвинение России в ядерном терроризме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В Минобороны предупредили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

Он отметил, что украинские войска намерены в период визита в Одессу генсека ООН Антониу Гутерреша (с 17 по 19 августа) инсценировать провокацию техногенной катастрофы на АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы.

По его мнению, цель украинских войск также заключается в последующем перекладывании вины на действия Вооруженных сил РФ на территории АЭС, обвинении российских специалистов, участвующих в эксплуатации ядерного объекта, в некомпетентности.

Кириллов подчеркнул, что возможная в результате провокации украинских войск катастрофа на АЭС приведет к массовой миграции и, согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию. Также прогнозируется попадание радионуклидов в Молдавию и Румынию, а Прибалтику и Скандинавию они могут накрыть при выбросе 25% содержимого хотя бы одного реактора АЭС, добавил Кириллов.

Генерал-лейтенант заявил, что Россия готова доказать МАГАТЭ с помощью снимков высокого разрешения, что вооружения на территории АЭС отсутствуют.

"Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации (Сергей Шойгу) сказал генеральному секретарю ООН (Антониу) Гутеррешу", — подчеркнул он.