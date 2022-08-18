ПРАГА, 18 авг — ПРАЙМ. За первые семь месяцев этого года наибольшая часть электроэнергии в Чехии была произведена из бурого угля – 38,4%, на втором месте находятся АЭС – 36,7%, на третьем – различные газовые источники, на долю которых приходится 7,4%, сообщило в четверг Чешское радио. В Чехии предупредили о возможной смене власти в странах Евросоюза

"Главным производителем электроэнергии в первые семь месяцев этого года в Чехии стали угольные электростанции, работающие на буром угле, на их долю приходится 38,4% произведенной в стране электроэнергии. Атомные электростанции занимают второе место с 36,7%, на третьем находятся различные газовые источники, которые произвели 7,4% электроэнергии. На долю возобновляемых источников энергии приходится 3%, а гидроэлектростанций – 2,8% произведенной электроэнергии", — говорится в сообщении.

Программа нынешнего правительства республики, принятая в декабре 2021 года, предусматривает полное прекращение сжигания угля к 2033 году. Однако, по мнению многих экспертов, резко растущие в последние месяцы цены на энергоносители могут привести к тому, что процесс полного отказа от угля может быть отодвинут на неопределенный период.

В мае этого года от излишней спешки с отказом от угля предупредил политиков и промышленников и президент Чехии Милош Земан.