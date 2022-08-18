ВАРШАВА, 18 авг — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG пообещал, что полякам хватит газа на зиму, но отказался раскрыть данные о законтрактованных поставках на следующий год. PAP: низкий уровень трат поляков довел страну до экономического спада

"Если говорить о законтрактованных объемах газа на будущий год, то этой информации мы не предоставим. Мы ведем уже зашедшие далеко переговоры с несколькими поставщиками на шельфе. Еще не настало время предоставлять эту информацию", — сказал зампредседателя правления PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции в четверг.

Он отметил для успокоения общественного мнения, что в стране обеспечены поставки газа на ближайший отопительный сезон.

"Нехватки газа зимой точно не будет. На данный момент мы не хотим и не можем предоставлять информацию о законтрактованных объемах газа, потому что мы ведем переговоры. Мы понимаем, что весь рынок этого ждет, но еще не время", — добавил он.

Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.