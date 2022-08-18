СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — ПРАЙМ. Только один энергоблок работает на Запорожской АЭС для обеспечения самой станции и выдачи мощности, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В Минобороны предупредили о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС

"Работает один блок у нас (на данный момент). Для того, чтобы поддерживать жизнеспособность станции и подавать электроэнергию, в том числе и на Украину", — сказал Балицкий в эфире канала "Россия 1".

Как сказал глава администрации, власти стараются сделать так, чтобы люди не покидали Запорожскую АЭС. По его данным, за все время спецоперации со станции уехали около 1,5 тысячи человек. Всего в штате ЗАЭС состояло 11 тысяч сотрудников, сказал Балицкий.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.

ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.