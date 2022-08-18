БЕРЛИН, 18 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. PGNiG: польские газовые хранилища заполнены на 99%

"Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", — говорится в сообщении.

Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.