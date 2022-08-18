2022-08-18T14:18:52+03:00
2022-08-18T14:18:52+03:00
2022-08-18T14:18:52+03:00
2022
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Газохранилища Германии заполнены почти на 78%
Энергетика
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Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ. "Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий... ПРАЙМ, 18.08.2022
энергетика, новости, газ, германия, газохранилища, газ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 18 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг 77,79%, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства ФРГ.
"Продолжается закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 77,79%", — говорится в сообщении.
Крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 57,23%.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю на 95%.