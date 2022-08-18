МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Европейские компании, занимающиеся закупками газа, начинают обсуждать, что Норвегии стоило бы снизить цены, по которым она продает им газ, передает газета Financial Times. Газопровод Baltic Pipe заработает на мощности менее 40% от проектной

Как поясняется в материале, Норвегия получает сейчас огромные доходы при дорогом газе. Однако, "не в интересах страны, чтобы ее соседи впали в глубокую рецессию". С другой стороны, и сами европейские потребители, включая крупные нефтегазовые компании, задумываются над тем, как снизить свои издержки.

"Поскольку цена на газ продолжает расти, увеличившись более чем в два раза с тех пор, как Россия начала открыто ограничивать экспорт в июне, в отрасли раздаётся тихий ропот. Он говорит о том, что пришло время попросить Норвегию сделать больше, даже то, что раньше казалось немыслимым: Норвегия должна согласиться снизить цену, по которой она продает свой газ", — пишет газета, отмечая, что это пока не официальное предложение.

Даже если норвежские власти согласятся ограничить цену на газ на уровне, эквивалентном 150-200 долларам за баррель нефти, это все равно будет больше того, что страна зарабатывала в среднем в первом полугодии этого года, когда норвежская государственная Equinor получила рекордную прибыль. А для европейской экономики такая цена будет все еще болезненной, но уже более приемлемой, оценивает издание. Газохранилища Германии заполнены почти на 78%

"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, состоит в заключении долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшней спотовой цены, но намного выше среднего исторического уровня", — цитирует газета предложение экономиста Аслака Берга, работавшего в норвежском правительстве и Европейской ассоциации свободной торговли.

По мнению эксперта, долгосрочные инвесторы в энергетический сектор Норвегии, включая правительство, даже при ограничении цены будут вознаграждены. Берг отметил, что, хотя любое снижение цены может быть политически трудным, Осло заинтересовано в том, чтобы внести свой вклад в стабилизацию европейской экономики. При этом, пишет издание, такое решение не будет панацеей. И цены на газовом рынке, вероятно, останутся высокими, чтобы быть привлекательными для поставщиков сжиженного природного газа из Азии.