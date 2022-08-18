FT: европейские покупатели норвежского газа считают, что Equinor пора снизить цены
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Европейские компании, занимающиеся закупками газа, начинают обсуждать, что Норвегии стоило бы снизить цены, по которым она продает им газ, передает газета Financial Times.
Как поясняется в материале, Норвегия получает сейчас огромные доходы при дорогом газе. Однако, "не в интересах страны, чтобы ее соседи впали в глубокую рецессию". С другой стороны, и сами европейские потребители, включая крупные нефтегазовые компании, задумываются над тем, как снизить свои издержки.
"Поскольку цена на газ продолжает расти, увеличившись более чем в два раза с тех пор, как Россия начала открыто ограничивать экспорт в июне, в отрасли раздаётся тихий ропот. Он говорит о том, что пришло время попросить Норвегию сделать больше, даже то, что раньше казалось немыслимым: Норвегия должна согласиться снизить цену, по которой она продает свой газ", — пишет газета, отмечая, что это пока не официальное предложение.
Даже если норвежские власти согласятся ограничить цену на газ на уровне, эквивалентном 150-200 долларам за баррель нефти, это все равно будет больше того, что страна зарабатывала в среднем в первом полугодии этого года, когда норвежская государственная Equinor получила рекордную прибыль. А для европейской экономики такая цена будет все еще болезненной, но уже более приемлемой, оценивает издание.
"Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, состоит в заключении долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшней спотовой цены, но намного выше среднего исторического уровня", — цитирует газета предложение экономиста Аслака Берга, работавшего в норвежском правительстве и Европейской ассоциации свободной торговли.
По мнению эксперта, долгосрочные инвесторы в энергетический сектор Норвегии, включая правительство, даже при ограничении цены будут вознаграждены. Берг отметил, что, хотя любое снижение цены может быть политически трудным, Осло заинтересовано в том, чтобы внести свой вклад в стабилизацию европейской экономики. При этом, пишет издание, такое решение не будет панацеей. И цены на газовом рынке, вероятно, останутся высокими, чтобы быть привлекательными для поставщиков сжиженного природного газа из Азии.
https://1prime.ru/energy/20220818/837824224.html