В МИД назвали идею о демилитаризованной зоне у Запорожской АЭС неприемлемой
В МИД заявили, что идея о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС неприемлема
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Реализованные предложения о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС сделают ее еще более уязвимой и поэтому неприемлемы, заявил замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", — отметил он в ходе еженедельного брифинга МИД.
https://1prime.ru/energy/20220818/837824280.html
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