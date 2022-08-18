МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Реализованные предложения о введении демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС сделают ее еще более уязвимой и поэтому неприемлемы, заявил замдиректора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев. В Минобороны назвали цель возможной провокации Киева на Запорожской АЭС

"Киев много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", — отметил он в ходе еженедельного брифинга МИД.