МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. РФ стала вторым после США крупнейшим поставщиком природного газа в Испанию в июне, при этом импорт природного газа из России в Испанию вырос почти на 33%, достигнув рекордных показателей с 2004 года, сообщает газета Razón. PGNiG пообещал полякам, что у них будет газ зимой

"Фактически, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком Испании (в июне — ред.), на ее долю пришлось 24,4% газа, поступившего в тот период. Она поставила лишь на 10 618 гигаватт-часов (ГВтч) меньше, чем США, которые укрепили свои позиции в качестве основного поставщика, получив 29,6% от общего объема", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алжир до недавнего времени был крупнейшим поставщиком газа в Испанию, но после обострения отношений с Мадридом уступил первое место США.

По данным Razón, в июне на долю Алжира пришлось 21,6% от общего объема импортируемого газа. Тем самым страна опустилась на третье место среди поставщиков.

"Импорт природного газа из России в Испанию в июне вырос на 32,9% до 8 751 ГВтч, что является самым высоким месячным показателем с 2004 года, когда данные начала фиксировать Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (Cores)", — пишет издание.

Газета также отмечает, что в июне импорт природного газа в Испанию, независимо от происхождения, вырос на 5,3% до 35 883 ГВтч, из которых 77% поступило в виде СПГ, а остальные 23% — по трубопроводам. Всего за первые шесть месяцев 2022 года Испания импортировала 226 594 ГВтч, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как отмечается, экспорт природного газа из Испании также вырос в июне на 6,1% до 4 087 ГВтч, из которых 80,7% было экспортировано по трубопроводам, а остальные 19,3% — в виде СПГ. Основным направлением экспорта стала Франция — на ее долю пришлось 3 181 ГВтч, — 77,8% — от общего объема. Кроме того, впервые газ был отправлен в Марокко — 60 ГВтч. В целом за год экспорт природного газа из Испании достиг 29 996 ГВтч, увеличившись на 99,3%.