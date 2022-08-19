МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может обречь на гибель сотни тысяч людей грядущей зимой, утверждает в статье для The Hill обозреватель Кристин Тейт. В Германии сообщили о нехватке газа без российских поставок

"Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", — заявила Тейт.

По ее мнению, "семена" энергетического кризиса в странах Евросоюза были "посажены" уже давно, когда начались попытки замены традиционной энергетике возобновляемыми источниками, и результаты этих попыток оказались "катастрофическими".

Обозреватель утверждает, что "рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой".

При этом указывается, что около 200 тысяч европейцев ежегодно становятся жертвами "избыточной зимней смертности", а минусовая температура и резкое сокращение энергомощностей могут спровоцировать ее шестизначное увеличение.