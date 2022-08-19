СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — ПРАЙМ. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военных, которые обеспечивают безопасность объекта, безответственное и не может быть воплощено в жизнь, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Власти сообщили о ситуации на Запорожской АЭС после ночного обстрела

"Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН", — сказал он.

Рогов считает, что реальным конструктивным действием по АЭС является ввод режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.

"Как только этот режим будет введен и боевики Зеленского будут осознавать всю тяжесть последствий, то никаких проблем на атомной станции и вокруг нее не будет по определению", — подчеркнул Рогов.

Ранее Гутерреш заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.