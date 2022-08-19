МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Немецкая Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. СМИ раскрыло местонахождение турбины для "Северного потока"

"Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify", — отметила компания в Twitter.

Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely ("Такой одинокий" — англ.) группы The Police.

"Какие ваши предложения?" — с таким вопросом компания обратилась к аудитории в социальной сети.

Поставка турбины для "Северного потока" в Германию после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.